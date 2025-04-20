الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

بالمواعيد وسعر التذكرة، قطار مخصوص بمناسبة شم النسيم غدا

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتماد تشغيل قطار مخصوص لشم النسيم، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 

تفاصيل قطار شم النسيم  

 وأعلنت الهيئة عن انطلاق قطار مخصوص شم النسيم (قطار النزهة)، وذلك صباح يوم الإثنين الموافق ٢١ / ٤ /٢٠٢٥ على أن يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة ٤٠: ٦ ويصل محطة الإسكندرية الساعة ٤٠: ٩ على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة ٠٥: ١٨ ويصل محطة القاهرة الساعة ٥٠: ٢٠  طبقًا للجدول المرفق. 

وأضاف رئيس الهيئة أن القطار يتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة وسعر تذكرة السفر ٧٠ جنيها لرحلة الذهاب، و١٠٠ جنيه لرحلتي الذهاب والعودة، وأنه غير مسموح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر في رحلتى الذهاب والعودة لافتًا أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، ومن يتواجد بالقطار بدون التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيتم تحصيل  أجرة السفر كاملة منه علاوة على الغرامة المقررة.

 ونبه رئيس الهيئة على نظار ومعاونى المحطات وخدمة العملاء بالإعلان عن موعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضحت الهيئة أن هذا القطار يتم إطلاقه سنويًا لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة. 

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