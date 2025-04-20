الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

لضخ دماء جديدة، حركة تنقلات بتعليم القاهرة

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بقيادة سماح إبراهيم، مديرالمديرية التعليمية، عن حركة تنقلات بين عدد من القيادات بالإدارات التعليمية.

حركة تنقلات بتعليم القاهرة 

حيث أجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بقيادة سماح ابراهيم، مدير المديرية التعليمية حركة تنقلات بين عدد من القيادات بالإدارات التعليمية تضمنت الآتي:

تعليم القاهرة تواصل سلسلة اجتماعات هيئة الأبنية لمناقشة جميع المشكلات التي تخص المباني المدرسية

تعليم القاهرة تواصل نشر سلسلة نماذج امتحانات البوكليت في الدراسات الاجتماعية


أميرة محسن، وكيلا لإدارة الساحل
الدكتورة هند عابدين، مديرا عاما لإدارة غرب القاهرة
أمانى انور، مديرا عاما لإدارة الزاوية
خالد حمدان، مديرا عاما لإدارة عين شمس
نيفين سعد، مديرا عاما لإدارة مصر الجديدة
محمود عبد الرازق، مديرا عاما لإدارة شرق مدينة نصر
أحمد شعبان، مديرا عاما لإدارة المعادى
منيرة أسامة، مديرا عاما للشئون التنفيذية بالمديرية
آمال طنطاوي، مديرا لإدارة المستقبل
جيهان عبد الرازق، مديرا لإدارة بدر
هبة إسماعيل، مديراعاما لإدارة القاهرة الجديدة
تجديد الثقة للدكتورة أميرة نور إدارة المعصرة
أماني نور، مديرا لإدارة الزاوية.

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تعليم القاهرة محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
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