بتخفيضات 25%، أسعار الرنجة بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية " الرنجة " بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25 % عن مثيلاتها بالأسواق الحرة، بجانب طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة.

وتطرح وزارة التموين الرنجة بأسعار 140 جنيها، لتلبية احتياجات المواطنين خلال إجازة شم النسيم وأعياد الربيع.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها على توفير جميع السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة خلال فترة الأعياد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون أي معاناة.

وأضاف الوزير أنه تم توجيه كافة الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو مصالحهم.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أنه تم التشديد على مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية في مختلف المحافظات بضرورة التواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع والإدارات المعنية، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين واحتياجاتهم خلال المناسبات والأعياد.

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