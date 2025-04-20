فيتو تكشف في عددها الجديد، تراكم الديون واستمرار الجباية تعجل بسحب الثقة من الحكومة

تكشف فيتو في عددها الجديد عن موجة غضب من وزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسبب تراكم الديون واستمرار الجباية وزيادة معدلات الفقر وغياب التخطيط للمستقبل.

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