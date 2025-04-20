الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، تراكم الديون واستمرار الجباية تعجل بسحب الثقة من الحكومة

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن موجة غضب من وزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسبب تراكم الديون واستمرار الجباية وزيادة معدلات الفقر وغياب التخطيط للمستقبل. 

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