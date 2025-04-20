الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

غلق وتشميع الكافيهات
غلق وتشميع الكافيهات المخالفة، فيتو
ads

قاد محمد عبد الوهاب رئيس حى مصر الجديدة حملة مكبرة على المحلات والكافيهات المتواجدة فى نطاق الحى بشوارع "الكوربة، إبراهيم اللقاني، سيد عبد الواحد"، حيث تم مراجعة التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها.

 

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة


وشارك فى الحملة، مسئولو إدارة المحلات وإدارة التنظيم وإدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية.

أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع للإدارة بدون ترخيص وقطع مرافق عن المحلات غير المرخصة.


وتم خلال الحملة غلق وتشميع سلنترو والمالكى محل وخمور غير مرخص.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها ورفع الإشغالات.


وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد تفقدت في جولة ليلية مفاجئة الأسبوع الماضي، عددا من شوارع حي مصر الجديدة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بمشاركة  المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة وعدد من العاملين بالقطاع، بالمرور الميداني علي شوارع ( الكوربة - البغدادي ـ إبراهيم اللقاني - سيد عبد الواحد ) كما تم المرور علي ميدان الإسماعيلية وتبين وجود عدد كبير من الإشغالات بكافة المناطق التي تم المرور عليها وكذا تدهور حالة الأرصفة وأرضيات الانترلوك وأعمدة الإنارة الغير صالحة وعدم وجود دور فعال لحي مصر الجديدة في التصدي لتلك الملاحظات وإيجاد حلول لها، كما تم رصد وجود عدد من الورش والمحلات غير مرخصة بالعقارات المطلة على شارع إبراهيم اللقاني. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مصر الجديدة وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»
ads

الأكثر قراءة

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

ما حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

وزير الأوقاف السابق: أنصبة الميراث ثابتة بنص قرآني ولا تحتمل الاجتهاد أو التغيير

المزيد
الجريدة الرسمية