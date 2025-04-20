غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

قاد محمد عبد الوهاب رئيس حى مصر الجديدة حملة مكبرة على المحلات والكافيهات المتواجدة فى نطاق الحى بشوارع "الكوربة، إبراهيم اللقاني، سيد عبد الواحد"، حيث تم مراجعة التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها.



وشارك فى الحملة، مسئولو إدارة المحلات وإدارة التنظيم وإدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية.

أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع للإدارة بدون ترخيص وقطع مرافق عن المحلات غير المرخصة.



وتم خلال الحملة غلق وتشميع سلنترو والمالكى محل وخمور غير مرخص.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها ورفع الإشغالات.



وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد تفقدت في جولة ليلية مفاجئة الأسبوع الماضي، عددا من شوارع حي مصر الجديدة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بمشاركة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة وعدد من العاملين بالقطاع، بالمرور الميداني علي شوارع ( الكوربة - البغدادي ـ إبراهيم اللقاني - سيد عبد الواحد ) كما تم المرور علي ميدان الإسماعيلية وتبين وجود عدد كبير من الإشغالات بكافة المناطق التي تم المرور عليها وكذا تدهور حالة الأرصفة وأرضيات الانترلوك وأعمدة الإنارة الغير صالحة وعدم وجود دور فعال لحي مصر الجديدة في التصدي لتلك الملاحظات وإيجاد حلول لها، كما تم رصد وجود عدد من الورش والمحلات غير مرخصة بالعقارات المطلة على شارع إبراهيم اللقاني.



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