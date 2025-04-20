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أخبار مصر

لأول مرة في منطقة القرن الأفريقي، مصر للطيران الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

وجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل واللازم لإنجاح فعاليات إحياء الذكرى الخمسين لرحيل أيقونة الفن العربي، كوكب الشرق "أم كلثوم"، والتى أقيمت أمس بمسرح قصر الشعب التابع لوزارة الثقافة الجيبوتية من خلال مشاركة الشركة الوطنية "مصر للطيران" كناقل رسمي لهذه المناسبة الثقافية والفنية البارزة.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم الحراك الثقافي والفني وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ودعمًا للفعاليات الهامة والأنشطة الثقافية التى تتبناها الدولة لإبراز مكانة مصر وتعزيز علاقتها الدولية بأشقائها من دول منطقة القرن الأفريقي. 

لأول مرة فى منطقة القرن الأفريقي.. "مصر للطيران" الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق "أم كلثوم"

وتُعد هذه الفعالية هي الأولى من نوعها التي تُنظم خارج مصر داخل القارة الأفريقية، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والثقافة والسفارة المصرية بجيبوتي،  وهو ما يؤكد على تكامل الجهود الرسمية في دعم الفعاليات التي تعكس عمق الروابط التاريخية والفنية بين مصر وأشقائها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني على أن وزارة الطيران المدني تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في إبراز الهوية الحضارية لمصر، وتعزز من أواصر التعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التكامل الثقافي والتنمية المشتركة.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن رعاية هذه المناسبة تُمثل تكريمًا مستحقًا لقامة فنية استثنائية، وتجسيدًا لرسالة مصر التاريخية والثقافية في محيطها الإقليمي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والتيسير للوفد المشارك، بما يليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية.

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