إجراءات سحب ومنح ورد الجنسية المصرية.. مصدر: يكشف أسرار الحصول والتنازل عن الجنسيات الأجنبية.. وهذا هو الإجراء القانوني للتجنيس بجنسية دولة لا تسمح بالازدواج

الجنسية المصرية، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثلاثة قرارات وزارية تتعلق بشؤون الجنسية المصرية، شملت 64 مواطنًا، توزعت بين:السماح بالتجنس بجنسيات أجنبية، ورد الجنسية المصرية لمن سبق لهم التنازل عنها، والموافقة على التنازل عن الجنسية المصرية.

تأتي هذه القرارات في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى احترام حق الأفراد في تغيير أو استعادة جنسيتهم، وفقًا لضوابط محددة، وتساءل بعض المواطنين عن إجراءات الحصول على الجنسية الأجنبية، وكيفية التنازل عن الجنسية المصرية، وخطوات وإجراءات رد الجنسية المصرية لمن فقدها، وغيرها من التساؤلات التى وردت لـ “ فيتو” نجيبها عنها.

الجنسية المصرية

يقول مصدر مسئول، القرارات الوزارية بشأن الجنسية تضمن عدة أنماط وتختلف حسب طبيعة المواطن مقدم الطلب، من بينها السماح بالحصول على جنسية أجنبية، ورد الجنسية المصرية.

وحول خطوات السماح للمواطن الحصول على جنسية أجنبية؛أشار المصدر الأمنى، يُسمح للمواطن المصري بالتجنس بجنسية دولة أجنبية بناءً على طلبه، بشرط صدور موافقة رسمية من وزارة الداخلية في بعض الحالات، يُسمح بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفي حالات أخرى يتطلب الأمر التنازل عنها.

رد الجنسية المصرية



بالنسبة لرد الجنسية المصرية لمن فقدها، شرح المصدر الأمنى، يتم إعادة الجنسية المصرية لمن سبق وتنازل عنها، شريطة تقديم طلب رسمي وموافقة وزارة الداخلية بعد التأكد من عدم وجود موانع قانونية أو أمنية.

التنازل عن الجنسية المصرية



حول التنازل عن الجنسية المصرية، يُتاح للمواطن التنازل طوعًا عن جنسيته المصرية، غالبًا بهدف التجنس بجنسية دولة لا تسمح بازدواج الجنسية، ويتطلب التنازل تقديم مستندات رسمية وإثبات الحصول أو الرغبة في الحصول على جنسية أخرى.



قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته.

يتضمن مواد مفصّلة بشأن منح، سحب، رد، والتنازل عن الجنسية المصرية، وتتم الموافقة بقرار وزاري يُنشر بالجريدة الرسمية.

حالات سحب الجنسية المصرية



قال المصدر وفقًا للقانون، يجوز سحب الجنسية المصرية في الحالات التالية:الحصول على جنسية أخرى دون إذن مسبق من وزارة الداخلية، الانضمام إلى جهات أجنبية أو منظمات تهدد الأمن القومي، صدور حكم جنائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، الإقامة بالخارج بطريقة مخالفة أو طويلة دون مبرر.

إجراءات الحصول على الجنسية أو التنازل عنها



للتنازل أو طلب جنسية أجنبية:

تقديم طلب إلكتروني أو ورقي لوزارة الداخلية، زإرفاق ما يثبت الحصول على الجنسية الأجنبية أو نية الحصول عليها، وسداد الرسوم المقررة (تُحدد حسب الحالة).

طرق التقديم بشأن الحصول على الجنسية الأجنبية

1- التقديم الورقي:من خلال إدارة الجنسية بمصلحة الجوازات والهجرة.

2- التقديم الإلكتروني: عبر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

أسرار وأسباب حصول المصريين على الجنسيات الأجنبية



وكشف تقرير متابعة الى أسرار وأسباب زيادة في عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على الجنسية الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، خاصةً من المصريين المقيمين بالخارج، بسبب:قوانين الجنسية في الدول المضيفة، والرغبة في التمتع بكامل الحقوق المدنية بالخارج، وأسباب شخصية أو استثمارية.

المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية الأجنبية

شهادة ميلاد مقدم الطلب

شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده)

جواز السفر الأجنبي في حالة دخوله في الجنسية الأجنبية

جواز السفر المصري الساري

بطاقة الرقم القومي السارية

تقديم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض فى الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

-سداد الرسوم المقررة التى تختلف حسب كل دولة

-المتابعة مع إدارة الجوازات خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لإستصدار قرار وزاري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.