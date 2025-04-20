الداخلية تكشف تفاصيل فيديوهات أشعلت السوشيال ميديا خلال 24 ساعة.. فيديو طفلة الإسكندرية ومشاجرة الإسماعيلية أبرزهم.. وسرقة محل العجوزة وحرب شوارع بالقليوبية الأكثر تداولا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديوهات أثارت حالة من الجدل والغضب، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة المتهمين مرتكبى الواقعة لفرض السيطرة الأمنية ومكافحة صور الخروج عن القانون والتصدى لصور ترويع المواطنين وأعمال البلطجة التى أصبحت سمى يسعى أليها البعض خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحرك الفورى ضد صورالخروج عن القانون والتعامل بكل حسم.

طفلة الإسكندرية.. "إلحقوا البنت" ينقذها من مصير مجهول

في أحد شوارع محافظة الإسكندرية، وثّق أحد المواطنين لحظة قيام شاب بمحاولة اصطحاب طفلة صغيرة عنوة، وسط حالة من الذهول من المارة.

الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع، أظهر استغاثة الطفلة ومحاولة الشاب خداعها قبل أن يتدخل أحد المواطنين لإنقاذها.

وعلى الفور، أعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهم، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الطفلة لأهلها بحالة جيدة.

مشاجرة الإسماعيلية.. معركة شوارع بالسيوف والعصي

وفي محافظة الإسماعيلية، أظهر فيديو مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب في أحد الشوارع، استخدموا خلالها أسلحة بيضاء وعصي، ما أثار ذعر الأهالي والمارة.

وبدورها تحركت وزارة الداخلية وعملت على فحص متوى الفيديو ونجحت فى كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

وذكرت وزارة الداخلية، أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة بين طرفين، وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الوضع وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

سرقة محل العجوزة.. اللص دخل ونفذ الجريمة وخرج بالأموال

أما الفيديو الثالث، رصد لحظة سرقة لص لمحل تجاري في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث ظهر المتهم يدخل المحل بهدوء مستغلًا انشغال العامل، قبل أن يستولي على مبلغ مالي ويلوذ بالفرار.

وكثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من جهودها، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه بعد ساعات من الواقعة، وبحوزته جزء من المبلغ المسروق.

وتحرر المحاضر اللازم بشأن كل واقعة على حدا وأخطرت النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بححجز المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول كل واقعة على حدا وتحريز المضبوطات.

مشاجرة طاحنة فى القلوبية بسبب كلب وسقوط مصابين

شهدت منطقة الشدية ببنها مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والكلاب وأنابيب البوتاجاز، إثر مقتل كلب وإصابة سيدة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز بنها، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب كلب.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين بينهما خلافات سابقة تعود إلى شهر رمضان الماضي، وتجددت الخلافات أمس الأول الجمعة، حيث قام أحد الأطراف بإحضار أسلحة بيضاء وأنابيب بوتاجاز، فيما أحضر الطرف الثاني كلبين بقصد ترويع الطرف الأول.

وأسفرت المشاجرة عن قيام أحد أفراد الطرف الأول بطعن ربة منزل من الطرف الثاني، ثم لاحق أحد الكلاب وطعنه، قبل أن يحضر كمية من المواد سريعة الاشتعال بنزين ويشعل النيران في الكلب وهو يصارع الموت.

وسادت حالة من الفزع والخوف بين أهالي منطقة الشدية، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف، وتم نقل السيدة المصابة إلى المستشفى، وضبط المتهمين من الطرفين، حيث تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

حقيقة فيديو "ترويع زفاف قنا"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور يتضمن صورًا لثلاثة أشخاص يحملون أسلحة نارية، مع الزعم بقيامهم وآخرين بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية تجاه موكب زفاف بمحافظة قنا، بدعوى صدور حكم قضائي بالمؤبد لصالح العريس ضد أحدهم.

وبالفحص الأمني، تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور المتداول، حيث لم يثبت قيام الأشخاص الظاهرين بالصور بترويع المواطنين أو إطلاق أعيرة نارية على موكب الزفاف، وتبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى وجود خلافات مالية بين العريس وأحد المتهمين الظاهرين بالمنشور، وهو شخص له معلومات جنائية.

بسؤال أسرة العريس، أكدوا عدم صحة ما جاء بالمنشور، ونفوا تعرضهم لأي تهديد أو إطلاق نار، مشيرين إلى أن ما حدث مجرد خلاف شخصي لا علاقة له بالحكم القضائي المذكور.

القبض على المتهمين وضبط الأسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الأشخاص الثلاثة الظاهرين بالصور المتداولة، وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية و2 بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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