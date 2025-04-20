سحب الجنسية المصرية من 22 شخصًا وردها لـ 21 آخرين

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 3 قرارات وزارية بحق 64 مواطنا ما بين التنازل عن الجنسية المصرية ورد الجنسية والسماح بالحصول على الجنسيات الأجنبية.

سحب الجنسية المصرية من 22 مواطنا

اصدرت وزارة الداخلية القـرار رقم 456 لسنة 2025؛ الذى يسمح لـ(22) مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مختلفة، وفق طلب كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

كما أصدرت وزارة الداخلية القـرار رقم 455 لسنة 2025؛ والذي يسمح برد الجنسية المصرية لـ (21) مواطنا كانوا قد تقدموا بطلبات لرد الجنسية إليهم وفقا للقانون.

السماح لـ (21) شخصا بالحصول على جنسيات أجنبية

واصدرت وزارة الداخلية قـرار رقم 437 لسنة 2025، بأن يُؤذن لـ (21) مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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