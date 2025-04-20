الأحد 20 أبريل 2025
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اقتصاد

المستندات المطلوبة لتمويل مشروع إنشاء محل حدايد وبويات من البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يتسائل العديد من عملاء البنك الزراعي حول امكانيه تمويل مشروع إنشاء محل حدايد وبويات.

وقال البنك الزراعي أن المشروع يحتاج الي عدد من المستندات وهي كالتالي:
السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
توافر التراخيص اللازمة للنشاط.
عقد التمليك او الايجار لمقر النشاط
بطاقة الرقم القومى
ايصال مرافق حديث
دراسة جدوى مبسطة لما هو مطلوب
الفرع بيطلع على الاوراق وبيقوم بعمل الدراسات اللازمة وتحديد بعد ذلك كافة محددات التمويل سواء قيمة القرض او سعر الفائدة
مع العلم ان المشروعات التجارية خارج مبادرة الـ 5%
 

يبحث العديد من الفلاحين عن تفاصيل تمويل التحول نحو الري الحديث في البنك الزراعي المصري.

وكشف مسئولون البنك الزراعي عن مستندات مطلوبة لاتمام عملية التمويل لفئة الفلاحين.

وتشمل قائمة خصائص التمويل من البنك الزراعي للفلاحين مايلي:

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

مدة السداد: 10 سنوات

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

 

وتشمل قائمة التمويلات  المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي أيضا ما يلي:

1- تمويل  المحاصيل

- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة

-  فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

حدد البنك الزراعي المصري مزايا وشروط منح قرض بضمان الأوعية الادخارية في فروع البنك.

وتشمل قائمة مزايا قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي ما يلي:

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي 

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

 

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية 

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

 

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