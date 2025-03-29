السبت 29 مارس 2025
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اقتصاد

مستندات ومزايا حساب التوفير الإسلامي للأفراد في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي لعملائه خدمات عديده ومنها حساب التوفير الاسلامي للافراد. 

ويتميز حساب التوفير الاسلامي للافراد في البنك الزراعي بعدد من المزايا والخصائص كما يلي:

التوفير بالجنيه المصري

عائد دوري كل ثلاثة اشهر - الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه

توفير المعاش

عائد دوري شهري - الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه

التوفير بالعملات الأجنبية

عائد دوري سنوي - الحد الأدنى لفتح الحساب 50 دولار أمريكي، 20 يورو، 20 جنيه إسترليني

 

المزايا

إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من حساب التوفير الاسلامي من أي فرع من فروع البنك

  • عائد معفى من كافة أنواع الضرائب
  • إمكانية الإقتراض بضمان حسابات التوفير.
  • إصدار بطاقة صراف آلي للحساب.
  • إمكانية السحب من آلات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميا.
  • إمكانية فتح حساب التوفير بأسماء القصر.
  • إجراء التحويلات من والى حساب توفير العميل.
  • إصدار شهادات الإيداع وإضافة العائد إلى حساب التوفير.
  • إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير.
  • تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.
  • يمكن لصاحب الحساب توكيل الغير في السحب والإيداع.

بناء على طلب العميل يتم إستخراج كشف حساب باللغة العربية أو بلغة أجنبية لتقديمه لأي جهة.

الشروط والأحكام

  • حساب التوفير حساب شخصي واسمي وغير قابل للتحويل أو التنازل عنه.
  • تفتح حسابات التوفير للأشخاص الطبيعيين فقط.
  • لا يجوز إصدار دفتر شيكات في التعامل على حسابات التوفير.
  • لا يجوز إصدار بطاقة الخصم المباشر على حساب التوفير للقصر المشمولين بالوصاية أو القوامة.
  • لا يجوز إصدار دفتر توفير باسم مستعار أو وهمي أو بالأحرف الأولى من اسم المودع أو لحامله.
  • يتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر.
  • لا يتم احتساب أي عائد على المبلغ المودع أو المبلغ المسحوب خلال الشهر.
  • من لهم حق فتح الحساب
  • المواطنون المصريون
  • الأجانب بشرط إقامة سارية لمدة 6 شهور.
  • قاصر (بالولاية أو الوصاية).

المستندات المطلوبة

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – أو جواز السفر للأجانب ساري
  • شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).
  • إستيفاء طلب فتح حساب توفير.
  • إستيفاء نموذج أعرف عميلك K.Y.C.
  • يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.

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