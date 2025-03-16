دليلك الشامل فى استخراج بطاقة الرقم القومى.. ضوابط إثباث المهنة.. قوافل مجهزة لتقديم الخدمة للمواطنين.. ومصدر أمنى يكشف التفاصيل والأوراق المطلوبة

ينظم قطاع الأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق المحافظات.

دليلك الشامل فى إثباث المهنة على البطاقة الشخصية



وخلال استخراج بطاقة الرقم القومى أو الشهادات المميكنة “ ميلاد - زواج - طلاق - قيد عائلى - وفاة” يتطلب بعض الأوراق والمحررات الرسمية لانهاء الإجراءات، وأحيانا يعود المواطن الى محل إقامة أو أحدى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، وفى اطار “ خدمتك فى فيتو” نقدم دليلك الشامل فى ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومى لكافة المهن والوظائف.

ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومى

السن القانونى لـ استخراج بطاقة الرقم القومى

وقال مصدر أمنى، إن قطاع الأحوال المدنية يصدر بطاقة الرقم القومى للمواطنين عند بلوغ سن ١٥ عامًا فأكثر للذكور والإناث.

إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومى 2025

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حول اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومى 2025؛ أوضح المصدر؛ يقوم المواطن بشراء استمارة استخراج بطاقة الرقم القومى من الأماكن المخصصة لبيعها من مواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة واستيفاء “البيانات الشخصية - الحالة الاجتماعية - الإقامة - المهنة ” واعتمادها من الجهات المختلفة وإرفاق المستندات اللازمة لاستخراج البطاقة.

وأشار المصدر، وعقب الانتهاء تقديمها للموظف المختص لمراجعتها والاستعلام عن بيانات المواطن بقاعدة البيانات المسجلة على الحاسب الآلى، موضحا بعد التأكد من صحة البيانات يتم تصوير المواطن ومنحه إيصالا موضحًا به مکان وتاريخ استلام البطاقة وكذا رقم الطلب الخاص به.

وشرح المصدر الأمنى، في حالة إعادة إنتاج البطاقة نتيجة فقد أو تلف أو انتهاء أو تغيير البيانات طبقا لحالته الجديدة يستلزم شراء استمارة جديدة يدون بها سبب إعادة الإنتاج مع إرفاق المستندات اللازمة

مدة صلاحية بطاقة الرقم القومى

وحول مدة صلاحية بطاقة الرقم القومى؛ يقول المصدر الأمنى، مدة سريان بطاقة الرقم القومى (۷) سنوات من تاريخ إصدارها.

ضوابط إثبات المهنة فى بطاقات الرقم القومى

إثباث المهنة للعاملين بالجهات الحكومية

حول إثباث المهنة للعاملين بالجهات الحكومية يقول المصدر الأمنى ؛ يكتفى باعتماد خاتم شعار الجمهورية على استمارة الرقم القومى وفي حالة الرغبة في إثبات المهنة (مدير عام فأعلى) يتم إثباتها بموجب القرار الوزارى الصادر بالترقية، وفى حالة الرغبة في التغيير إلى مهنة غير حكومية ( قبل السن القانونى للإحالة للمعاش) يلزم تقديم مستند رسمى معتمد يفيد إنهاء خدمته مع التقدم بالمستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

إثباث المهنة للعاملين بقطاع الأعمال العام

يكتفى باعتماد جهة العمل على استمارة الرقم القومى سواء بخاتم شعار الجمهورية أو خاتم الشركات القابضة التابعين لها، وفى حالة الرغبة فى التغيير إلى مهنة غير حكومية يلزم تقديم ما يفيد إنهاء الخدمة، أو تقديم برنت تأمينات مع كتابة إقرار بترك المهنة مع التقدم بالمستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

إثباث المهنة أرباب المعاشات

بالنسبة للمهن الحكومية تثبت المهنة لمن بلغ (٦٠) عامًا) بدون تقديم مستندات (عدا الفئات التي تحال للمعاش بعد هذا السن) ولمن يرغب إثبات أنه من أرباب المعاشات قبل بلوغ سن ٦٠ عامًا فعليه التقدم بما يفيد ذلك من هيئة التأمينات والمعاشات.

بالنسبة لأعضاء المهن النقابية وأصحاب المهن الخاصة: تقديم ما يفيد ذلك من هيئة التأمينات والمعاشات أو باعتماد خاتم المعاشات بالنقابة التابع لها، وفى حالة الرغبة في إثبات المهنة الخاصة أو النقابية بعد بلوغ ( ٦٠ عاما ) يلزم تقديم ما يفيد ذلك من جهة العمل أو النقابة.

إجراءات إثباث المهنة بالنسبة لموظفى البنوك

تثبت المهنة نقابية أو غير نقابية للعاملين بالبنوك الحكومية والخاصة بموجب اعتماد خاتم شعار الجمهورية للبنك بالاستمارة. وبالنسبة للبنوك التي ليس لديها خاتم شعار الجمهورية يشترط

اعتماد خاتم البنك وخاتم شعار الجمهورية للبنك المركزي. تثبت المهنة لوظائف الإدارة العليا بالبنوك من مدير عام فأعلى بموجب خطاب رسمي صادر من البنك موضح به المسمى الوظيفي معتمد بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالبنك ولا يشترط وجود قرار بالترقية بالمستند المقدم وبالنسبة للبنوك التي ليس لديها خاتم شعار الجمهورية يتم الاعتماد بذات الضوابط السابقة.

وعند تقدم أحد العاملين بالبنك لتغيير مهنته إلى مهنة أخرى أو بدون عمل - قبل السن القانوني للإحالة للمعاش يشترط التقدم بمستند رسمى يفيد إنهاء خدمته أو تعاقده مثل (قرار/ شهادة إفادة باعتماد خاتم شعار الجمهورية للبنك، وبالنسبة للبنوك التي ليس لديها خاتم شعار الجمهورية يشترط اعتماد خاتم البنك قرين خاتم شعار الجمهورية للبنك المركزى أو التقدم ببرنت تأمينات يتضمن إنهاء خدمته أو التأمين عليه بجهة عمل خاصة أو عدم التأمين

عليه حاليا مع تقديم مستندات إثبات المهنة الجديدة إذا وجدت.

إثبات المهنة للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال:

-. اعتماد التأمينات الاجتماعية ( برنت التأمينات معتمد ) ولا يشترط تثبت المهنة للعاملين بالقطاع الخاص بموجب أي من البدائل التالية:

اعتماد جهة العمل الخاصة

سجل تجارى أو صناعى سارى صادر خلال 3 أشهر من تاريخ تقديمه

أصحاب الشركات وشركائهم ورؤساء مجالس الإدارات وغيرهم بموجب الترخيص المعتمد السارى الصادر من إحدى الجهات الإدارية صاحبة الاختصاص المزاولة المهنة.. تثبت مهنة سائق بموجب رخصة مهنية / تصريح عادي أو مؤقت) سارى أو بموجب برنت صادر من التأمينات.

وفي حالة الرغبة في ترك المهنة الخاصة يكتفى بكتابة إقرار بترك المهنة مع تقديم المستندات اللازمة لاثبات المهنة الجديدة.

إثبات المهنة لأعضاء النقابات المختلفة

أما بالنسبة لأعضاء النقابات، تثبت المهنة بموجب كارنيه النقابة



الساري صادر في نفس العام أو اعتماد استمارة البطاقة بخاتم النقابة أو تقديم خطاب منفصل يؤكد العضوية بالنقابة) مع مراعاة المسميات والشروط المتبعة فى كل نقابة على حدة.. عند إثبات مهنة نقابية لأحد العاملين بجهة حكومية يجب اعتماد خاتم شعار الجمهورية لجهة عمله وللقطاع الخاص باعتماد النقابة المختصة بجانب تقديم برنت التأمينات الاجتماعية..

وفي حالة الرغبة في ترك المهنة النقابية يكتفى بكتابة إقرار بترك المهنة مع تقديم المستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

أما للمهن الحرفية أو الفنية التابعة للمنظمات النقابية:. تثبت المهن الحرفية أو الفنية للعاملين بجهة عمل حكومية بموجب اعتماد جهة عملهم فقط. وللقطاع الخاص بموجب برنت التأمينات الاجتماعية وللعاملين لحسابهم الخاص بموجب ترخيص مزاولة المهنة المعتمد الصادر عن مديرية العمل، ويتم الاعتداد بأختام المنظمات النقابية لإثبات المهنة للأعضاء التابعين لها بشرط وجود اعتماد خاتم شعار الجمهورية لمديرية العمل أو ترخيص مزاولة المهنة للمهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة)، ولا يلزم اعتماد مديرية العمل أو ترخيص مزاولة المهنة ويكتفى بأختام المنظمات النقابية فى المهن التالية (عامل / عامل عادي / عامل زراعي / فلاح / مزارع.

إثبات المهنة للعاملين خارج البلاد

وأوضح مصدر أمنى إثبات المهنة للعاملين خارج البلاج ؛بالمنظمات والمؤسسات الدولية والهيئات الأجنبية داخل / خارج البلاد مثل منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية أو البنك الدولى أو البنك الأوروبى أو جهة أجنبية مدنية أو خاصة أو..... ) بأى من البدائل التالية: "خطاب - شهادة -إفادة " صادرة من وزارة الخارجية وباعتمادها بالمهنة المطلوب إثباتها قرين خاتم جهة العمل الأجنبية التابع لها أو جواز سفر مصرى سارى صادر من السفارة أو القنصلية المصرية بكود إصدار " ۸۸ "، و" إذن " تصريح عمل سارى صادر من تصاريح العمل لوزارة الداخلية. - التأمينات الاجتماعية لمن يعمل منهم بفرع الجهة الأجنبية داخل البلاد - تأمينات العاملين بالخارج لمن يعمل منهم بفرع الجهة الأجنبية خارج البلاد واعتماد استمارة البطاقة بخاتم جهة العمل الأجنبية ومصدق عليه بخاتم الخارجية المصرية. - اعتماد استمارة بطاقة الرقم القومى بالمسمى الوظيفى المطلوب إثباته بخاتم السفارة / القنصلية / الخارجية ( المصرية على

خانة الوظيفة - ( عقد عمل / شهادة / خطاب / إفادة / صك وكالة ) صادر بخاتم جهة العمل أو سلطات الدولة - الأجنبية بالمهنة المطلوب إثباتها مصدق عليه بخاتم الخارجية المصرية..

إثبات المهنة للعاملين لدى جهة سيادية

وكشف المصدر الأمنى بالنسبة لاجراءات إثبات المهنة للعاملين لدى جهة سيادية بحكومة دولة أجنبية مثل وزارة ( الدفاع /الداخلية /....... التقدم بتصريح عمل ساري صادر من تصاريح العمل بوزارة الداخلية بالمسمى الوظيفى المطلوب إثباته بعد استطلاع رأى قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي.

أما للعاملين بجامعة الدول العربية أو فروعها بموجب (خطاب) شهادة / إفادة / اعتماد استمارة بطاقة الرقم القومى معتمد بخاتم جهة العمل ومصدق عليها بخاتم الخارجية المصرية.

أما العاملين بالأكاديمية أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الطلبة المقيدين بالأكاديمية يعتد بخاتم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى دون طلب اعتماد آخر سواء ) على استمارة بطاقة الرقم القومى أو على خطاب منفصل).

إثبات مسمى طالب فى بطاقة الرقم القومى

. إثبات مسمى (طالب داخل الجمهورية بموجب اعتماد جهة الدراسة أو كارنيه جهة الدراسة أو كارت دخول الامتحان لذات العام الملصق عليه الصورة الشخصية أو بموجب جواز السفر المصرى السارى به مسمى (طالب)... ولا يطلب اعتماد الإدارة التعليمية أو وزارة التعليم العالى أو وزارة الخارجية لجهات الدراسة الخاصة والأجنبية داخل البلاد.

إثبات مسمى طالب بالخارج بموجب جواز السفر المصرى الساري

الصادر من القنصلية أو السفارة المصرية بالخارج (كود (۸۸) ( أو شهادة أو إفادة ) معتمدة من السفارة أو القنصلية أو الخارجية) المصرية أو جواز سفر مصرى سارى صادر من داخل الجمهورية

مثبت به المهنة (طالب بالخارج).

. في حالة إذا كان جواز السفر المصرى الساري صادر من داخل الجمهورية مثبت به المهنة (طالب) فقط يشترط حينها وجود تأشيرة دخول وخروج بالجواز قرين إقرار أى من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يفيد قيده للدراسة بالخارج.

. إذا إراد المواطن تغيير مسمى طالب إلى أى مسمى آخر بالمهنة يتم أخذ إقرار عليه بذلك دون مطالبته بأى مستندات أخرى مع إثبات المهنة الجديدة بقواعد إثباتها. ضوابط إثبات المؤهلات الدراسية

إثبات حاصل على المؤهل الدراسي الحكومي بموجب الشهادة أو بيان النجاح أو بيان الحالة أو الشهادة المؤقتة أو خطاب من الكلية ) يفيد النجاح والحصول على المؤهل الدراسي.. إثبات حاصل على دبلومة / دكتوراه فقط - أو قرين المهنة: بموجب شهادة المؤهل الحاصل عليه.



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