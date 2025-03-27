أمانة الفلاحين بحزب الجبهة الوطنية تضع خطة عمل المرحلة المقبلة

ناقشت الأمانة المركزية للفلاحين بحزب الجبهة الوطنية، رؤيتها لخدمة الفلاحين وتحقيق نتائج إيجابية على المستويين الزراعي والاقتصادي وتبني قضاياهم والسعي لحل مشاكلهم، وكيفية تذليل التحديات التي تواجههم.

الأسمدة ونقص التقاوي

استعرضت اللجنة برئاسة ممدوح حمادة، خطة عملها وتم التركيز على الملفات ذات الأولوية في المرحلة القادمة، وعلى رأسها مشاكل الأسمدة ونقص التقاوي وزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتفعيل دور التعاونيات الزراعية وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

حضور اجتماع الأمانة المركزية للفلاحين

حضر الاجتماع الأمناء المساعدين وليد السعدني، وفؤاد حسب الله، وأعضاء الأمانة المركزية للأمانة الفلاحين، محجوب الدياش، محمد الشرقاوي، منتصر عبدالوهاب، وفرج الحربي، وعبدالرحيم سيد، عاطف محمود.

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