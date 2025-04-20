زغلول صيام يكتب: الحقيقة الكاملة في انتخابات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وموقف مرشح مصر!!

على مدار الساعات الماضية تابعت استغاثة الدكتور علاء مشرف عضو الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، من حرب بعض المصريين ضده في انتخابات الاتحاد الدولي، التي ستجرى في قطر الشهر القادم، من خلال بوست طويل على الفيس بوك.. كلام خطير كان لابد أن أسأل واستفسر: من هذا المصري الذي يحارب مواطنه، ويطلب من الأفارقة عدم إعطاء صوتهم لمرشح مصر؟!!!

رغم أن قناعاتي الشخصية أن المناصب الدولية لا تخدم إلا أصحابها، بل ربما تكون وبالا على مصر، كما حدث ويحدث في الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورغم ذلك أراني متعصبا لكل ما هو مصري.

الصورة مختلفة

وما توصلت إليه أن الصورة مختلفة؛ لأن الاتحاد الأفريقي ترشح منه ثمانية لعضوية الاتحاد الدولي ومطلوب عضوان فقط.. كان الاتفاق الكامل علي وحيد آشدو، رئيس الاتحاد النيجيري ورئيس الاتحاد الأفريقي ويتبقي مقعد آخر.. الاتحاد الأفريقي فضَّل أن يكون بالتصويت بين أعضائه ومناطق الاتحاد الأفريقي.. في منطقة شمال أفريقيا التي تضم 6 دول، حصل ممثل مصر على صوت مصر ونفس الأمر بالنسبة لمرشح المغرب، في حين حصل (لطفي) مرشح تونس على 4 أصوات ليتم تصعيده للمنافسة مع باقي المناطق، وفاز لطفي ليكون المرشح الثاني للاتحاد الأفريقي بجانب رئيس الاتحاد. ……………………..

أما بالنسبة للرئاسة التي ترشح لها القطري خليل المهندي ويتنافس مع بترا، ويتردد كلام كثير حول تلك النقطة فسيتم كشفها في حينه.. الذي أعرفه أن فرص المهندي عظيمة في الفوز، لأن قطر انتهجت سياسة منذ زمن بعيد للتواجد في الاتحادات الدولية للألعاب المختلفة، وها هي تجني الثمار… يعني بطولة عالم تستضيفها قطر، وتقام الانتخابات علي هامشها، ويأتي أحد من بعيد للفوز بها!! وهل تعتقد أن من يدعم بترا سينجح في الانتخابات؟!..

الموضوع ليس فرد عضلات ولا نظرة عنصرية بقدر ما هو إجادة اللعب بالأوراق…

على فكرة، هاني أبوريدة له أكثر من 20 سنة في “الكاف” و"الفيفا"، ولم يخرج للحديث عن دعم أو شيء من هذا القبيل، لأنه يعرف طريقه لدرجة أنه بعد إقالته من اتحاد الكرة عرف كيف ينجح في عضوية الفيفا بعيدا عن أي مساعدة من هنا وهناك.

عموما، الملف مفتوح ونتمنى التوفيق للدكتور علاء مشرف، رغم أنه- بعيدا عن العواطف- يبدو الأمر صعبا في ضوء المعطيات التي وصلتني.. وللحديث بقية

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