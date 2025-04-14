الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الشرقية ترفع 5 آلاف طن قمامة ومخلفات مباني

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال المهندس محمد صلاح المشرف العام علي وحدة التدخل السريع بالديوان العام  بمحافظة الشرقية أن الوحدة رفعت نحو  4950  طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار والوحدة المحلية بالشوبك بمركز الزقازيق.

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

المدفن الصحى بالخطارة 

وذلك  بواقع  198 نقلة خلال شهر مارس الماضي، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا ـ نقل – قلاب) و٢ لودر وذلك حتى يشعر المواطن بالخدمات المؤداة اليه من قبل الادارة المحلية والمحافظة.

استمرار شن الحملات

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة

إزالة 5 حالات بناء مخالف بفاقوس محافظة الشرقية

الحفاظ  على الصحة العامة للمواطنين 

وهذا  للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وحده التدخل السريع النقطة الوسيطة بالغار الوحدة المحلية بالشوبك مركز الزقازيق رفع4950طن قمامة مخلفات مبانى

مواد متعلقة

إزالة 5 حالات بناء مخالف بفاقوس محافظة الشرقية

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بأبو كبير

إزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

ads

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 1950جنيها

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

الدولار ينهي تعاملات اليوم على ارتفاع

تفاصيل جديدة في مبادرة الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور للعودة للمنتخب

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية