محافظة الشرقية ترفع 5 آلاف طن قمامة ومخلفات مباني

قال المهندس محمد صلاح المشرف العام علي وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية أن الوحدة رفعت نحو 4950 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار والوحدة المحلية بالشوبك بمركز الزقازيق.

المدفن الصحى بالخطارة

وذلك بواقع 198 نقلة خلال شهر مارس الماضي، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا ـ نقل – قلاب) و٢ لودر وذلك حتى يشعر المواطن بالخدمات المؤداة اليه من قبل الادارة المحلية والمحافظة.

استمرار شن الحملات

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة

الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

وهذا للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

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