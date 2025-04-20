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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان شمال غرب مدينة جنين.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين
 

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي للمرة الأولى منذ استئناف العدوان على غزة

مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية 

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخطط التهجير وإفراغ القضية الفلسطينية وترحيل أهالي غزة والضفة الغربية إلى دول أخرى، وذلك من خلال العمليات العسكرية وزيادة رقعة الاستيطان 

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غزة الضفة الغربية جنين جيش الإحتلال الإسرائيلي

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