بأصوات تطرب سامعيها، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 21 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 30 ق
37: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من قصار السور 15ق
27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النساء 15ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة ص 15 ق
17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة المائدة 30ق
59: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورتى النجم / الفجر 30ق
11: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة آل عمران 29ق
13:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
14:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفرقان / الشعراء
الختمة المجودة
15:35 تقدمة التلاوة الشيخ عبد الوهاب خلاف 5ق
15:40 مصحف مجود الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 29ق
09: 17 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 15ق
17:40 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج 45ق
18:30 ( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأعراف 15ق
19:52 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الأنعام 13ق
21:30 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة هود 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم 45ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الإسراء 44ق
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد الرزيقى ما تيسر من سورة النمل 15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى ما تيسر من سورتى التوبة / يونس 30ق
04:18 (بعد الفجر) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة النحل 15ق
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