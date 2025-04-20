بأصوات تطرب سامعيها، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 21 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 10ق





00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق





00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 30 ق





37: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من قصار السور 15ق





27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النساء 15ق





44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة ص 15 ق





17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة المائدة 30ق



59: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورتى النجم / الفجر 30ق



11: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة آل عمران 29ق



13:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



14:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفرقان / الشعراء



الختمة المجودة



15:35 تقدمة التلاوة الشيخ عبد الوهاب خلاف 5ق



15:40 مصحف مجود الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 29ق



09: 17 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 15ق





17:40 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج 45ق



18:30 ( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأعراف 15ق



19:52 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الأنعام 13ق



21:30 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة هود 30ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الإسراء 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد الرزيقى ما تيسر من سورة النمل 15ق



02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى ما تيسر من سورتى التوبة / يونس 30ق



04:18 (بعد الفجر) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة النحل 15ق

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