الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بأصوات تطرب سامعيها، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 21 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 10ق
 


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف  30ق
 


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 30 ق
 


37: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من قصار السور 15ق
 


27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النساء  15ق
 


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة ص 15 ق
 


17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة المائدة   30ق
 

59: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى  وما تيسر من سورتى النجم / الفجر    30ق
 

11: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة آل عمران  29ق
 

13:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
 

14:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفرقان / الشعراء   
 

الختمة المجودة


15:35 تقدمة التلاوة الشيخ عبد الوهاب خلاف 5ق


15:40 مصحف مجود الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء  29ق
 

09: 17 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 15ق
 


17:40 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة الحج 45ق
 

18:30 ( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة الأعراف  15ق
 

19:52 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد رفعت  وما تيسر من سورة الأنعام   13ق
 

21:30 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة هود  30ق
 

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم  45ق
 

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة الإسراء 44ق
 

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد الرزيقى ما تيسر من سورة النمل  15ق
 

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى ما تيسر من سورتى التوبة / يونس   30ق
 

04:18 (بعد الفجر) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة النحل  15ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خريطة التلاوات عمالقة التلاوة عبدالفتاح الشعشاعي محمد رفعت سورة يوسف مصطفى اسماعيل محمود عبدالحكم سورة المائدة
ads

الأكثر قراءة

الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ رد غير متوقع من نائب رئيس الزمالك

الأرصاد الجوية: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء المقبل

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 20 أبريل 2025

عمرو أديب يكشف عن أمنيته بعد تعادل الأهلي مع صن داونز

نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

بعد جدل الهلالي، بيان حاسم من الأزهر للرد على كافة أحكام المواريث

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 قيادات تنفيذية بمحافظة البحيرة في حادث تصادم

اليوم، اجتماع ثلاثي بين الصحة وهيئة سلامة الغذاء ومالك محلات بلبن لعودة نشاطه بعد الغلق

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية