رئيس الأساقفة: نصلي أن يمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان

صلى المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، من أجل مصر، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

وتابع في عظة القداس: نصلي من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في غزه والسودان، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب وأن يعم بسلامه على بلادهم الحبيبه ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر وشبه شر.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أوفد محمد مختار أمين ممثلًا للرئيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر السابق والمنسق العام لبيت العائلة المصرية مندوبًا عن فضيلته، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أرسل تهنئة واناب اللواء محمد عوده مندوبًا عنه لحضور القداس الالهي وتهنئتنا بالعيد.

وتابع: نشكر قداسة البابا المعظم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئته لنا بالعيد. ونتقدم بخالص الشكر للدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والذي اوفد الدكتور عمرو الشال أمين الفتوي بدار الافتاء ممثلا له.

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