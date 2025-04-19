أخبار الرياضة اليوم: تعادل الأهلي وبيراميدز أمام صن داونز وأورلاندو بدوري الأبطال.. الزمالك يصعّد ضد زيزو بعد تجاهله المثول للتحقيق.. والمغرب يتوج بكأس أمم إفريقيا للناشئين

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توج فريق الجزيرة، الذي يضم النجم المصري محمد النني، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد الفوز على نظيره شباب الأهلي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في النهائي.

الأهلي ضد صن داونز، أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة.

الكاراتيه، كشفت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه عن حجم الإصابة التي تعرضت لها خلال مشاركتها في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه المعلمة حاليا في القاهرة.

الأهلي ضد صن داونز، تعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعادل فريق بيراميدز مع نظيره أورلاندو الجنوب إفريقي، سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبر، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خضع ثنائي نادي بيراميدز أحمد سامي ومصطفى فتحي لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال.

بات من المؤكد غياب مهاجم اتحاد جدة السعودي عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، بعد الإصابة التي قد تعرض لها في مباراة فريقه ضد الفتح.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر، وذلك طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

أمم إفريقيا للناشئين، توج منتخب المغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، بعد الفوز على مالي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب البشير بمدينة المحمدية في المباراة النهائية.

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تصعيد الموقف القانوني ضد أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق، بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق التي كان من المقرر عقدها اليوم السبت بمقر النادي، والتي تم إخطار اللاعب بها رسميًا منذ يوم الأربعاء الماضي.

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