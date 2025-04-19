النني يقود الجزيرة للتتويج بكأس رابطة المحترفين الإماراتية على حساب شباب الأهلي (صور)

توج فريق الجزيرة، الذي يضم النجم المصري محمد النني، ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد الفوز على نظيره شباب الأهلي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في النهائي.

وسجل عبدالله رمضان هدف التقدم لفريق الجزيرة في الدقيقة 18، ثم تعادل فريق شباب الأهلي عن طريق سردار أزمون في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 55 نجح نيكسنيس كيبانو من إحراز هدف الفوز لفريق الجزيرة.

تشكيل الجزيرة أمام شباب الأهلي

وضم تشكيل الفريق كلا من: على خصيف، عبدالله رمضان، مامادو كوليبالى، رامون ميريز، محمد الننى، نبيل فقير، إلياس الكريمى، زايد سلطان، تاجير، كيبانو، وفينيسيوس ميلو.

وتأهل الجزيرة للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإماراتية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق أن فقد اللقب أيضا بالخسارة أمام عجمان بنتيجة 1 / 2 في موسم 2012 / 2013، بينما يخوض شباب الأهلي النهائي الثامن له في تاريخه بالبطولة.

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