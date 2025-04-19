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رياضة

أول تعليق من فريال أشرف بعد إصابتها في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

فريال أشرف بعد إصابتها
فريال أشرف بعد إصابتها في البطولة، فيتو

الكاراتيه، كشفت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه عن حجم الإصابة التي تعرضت لها خلال مشاركتها في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه المعلمة حاليا في القاهرة.

وأوضحت فريال أن الإصابة التي تعرضت لها هي كدمة في الحوض، وأن وضعها الصحي حاليا مستقر تماما وغادرت المستشفى.

وقالت صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، أنها ستخوض الفترة المقبلة برنامج إعداد وتأهيل بدني وقريبا ستعود إلى الملاعب من جديد.

 

وزير والرياضة بتواصل هاتفيا مع فريال اشرف

وحرص الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال تليفونيا بالنجمة فريال اشرف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية بعد إصابتها ضمن منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة على حرصه الدائم والمستمر لمتابعة جميع اللاعبين المصريين وتحقيق كل السبل للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

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الكاراتيه فريال أشرف منتخب الكاراتيه الدوري العالمي وزير الرياضة

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