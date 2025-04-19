السبت 19 أبريل 2025
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رياضة

انتهاء موسم مهاجم اتحاد جدة بسبب الإصابة

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

بات من المؤكد غياب مهاجم اتحاد جدة السعودي عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، بعد الإصابة التي قد تعرض لها في مباراة فريقه ضد الفتح.

 

إصابة عضلية تنهي موسم صالح الشهري

وتعرض المهاجم صالح الشهري الذي شارك كبديل في خسارة الاتحاد أمام الفتح بهدفين دون رد، في الجولة 28 من دوري روشن، لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، أفادت الفحوصات الطبية أجراها صالح الشهري، بغيابه عن الملاعب لمدة من 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق، خاصة أن الإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع صالح الشهري خلال الأيام المقبلة لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للمشاركة لاحقا في التدريبات.

 

اتحاد جدة يواصل صدارة الدوري السعودي رغم الخسارة من الفتح

ورغم خسارة اتحاد جدة من الفتح، إلا أن العميد لا يزال في صدارة ترتيب جدول الدوري رصيد 65 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف.

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