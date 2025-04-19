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رياضة

المغرب يتوج بكأس أمم إفريقيا للناشئين بعد الفوز على مالي بركلات الترجيح

المغرب ومالي، فيتو
المغرب ومالي، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، توج منتخب المغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، بعد الفوز على مالي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب البشير بمدينة المحمدية في المباراة النهائية.

تشكيل المغرب ضد مالي 

الصورة

تشكيل مالي ضد المغرب 

الصورة

كوت ديفوار يفوز على بوركينافاسو بركلات الترجيح ويتوج ببرونزية أمم إفريقيا للناشئين

 فاز منتخب كوت ديفوار تحت 17 سنة، على نظيره بوركينافاسو ٣-١ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بالمغرب، التي تقام في ضيافة المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين بقطر.

بهذه النتيجة توج منتخب كوت ديفوار برونزية كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.


 

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