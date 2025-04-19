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رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر، وذلك طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة زد إف سي وسيراميكا كليوباترا  :
إيقاف رشيد أحمد رشيد لاعب فريق زد أف سي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف أحمد هاني حسين إبراهيم موسى لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أمين عمر النور مساعد مدرب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد للاعتراض

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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