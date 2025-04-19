دوري أبطال أفريقيا، ثنائي بيراميدز يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة أورلاندو

خضع ثنائي نادي بيراميدز أحمد سامي ومصطفى فتحي لكشف المنشطات عقب نهاية مباراة الفريق أمام أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال.

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتقام مباراة الإياب لحسم بطاقة التأهل يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يستضيف نادي بيراميدز نظيره أورلاندو الجنوب إفريقي بمواجهة الحسم بالقاهرة بإياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة بيراميدز واورلاندو

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي باياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة بحسب ما أعلن كاف في وقت سابق.

مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز مع نظيره أولارندو الجنوب إفريقي، سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبر، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وألغى الحكم هدفين لصالح بيراميدز، الأول جاء عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بداعي التسلل، والهدف الثاني في الدقيقة 88 بسبب لمسة يد على صديق إيجولا.

ويلتقي الفائز من مباراة أورلاندو وبيرامبدز مع الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر في دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الأهلي وصنداونز

تشكيل بيراميدز في مواجهة أورلاندو

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

حكام مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

وأدار مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز طاقم حكام بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، وعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

وراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب إفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عيسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.