الزمالك يصعّد ضد زيزو بعد تجاهله المثول للتحقيق

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تصعيد الموقف القانوني ضد أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق، بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق التي كان من المقرر عقدها اليوم السبت بمقر النادي، والتي تم إخطار اللاعب بها رسميًا منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب مصادر داخل القلعة البيضاء، فإن اللاعب لم يقدم أي أعذار رسمية لتغيبه عن الجلسة، مما دفع الإدارة إلى التمسك بتطبيق اللائحة المعتمدة داخل النادي، والتي تنص على ضرورة إنذار اللاعب ثلاث مرات متتالية قبل اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضده.

وكانت جلسة اليوم تمثل أول إنذار، ومن المقرر توجيه إنذار ثانٍ للاعب خلال الأيام المقبلة، وفي حال تكرار الغياب، سيُوجَّه إليه إنذار ثالث وأخير، وفي حال عدم امتثاله للتحقيق بعد المرة الثالثة، سيقوم الزمالك برفع شكوى رسمية ضده أمام الجهات المختصة.

ويأتي هذا التطور في ظل التوتر القائم بين النادي واللاعب، خاصة بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا حول اقتراب زيزو من الرحيل، وعدم حضوره للتدريبات، في وقت تؤكد فيه إدارة الزمالك تمسكها بحقوق النادي كاملة تجاه أي لاعب يتجاوز اللوائح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.