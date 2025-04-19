4 خدمات مصرفية مجانية يقدمها البنك الزراعي لعملائه

يقدم البنك الزراعي أربعة خدمات مجانية للعملاء حتي نهاية أبريل الجاري.

وتأتي تلك الخدمات في إطار مشاركة البنك الزراعي في اليوم العربي للشمول المالي، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي في ذلك الشأن.

ويقدم البنك الزراعي باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلي 30 إبريل 2025، منها:

1- فتح حسابات (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) مجانًا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب

2- إصدار وتفعيل بطاقات (ميزة) مسبقة الدفع

3- تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول "المحافظ الإلكترونية Agri wallet"

4- حصول التجار علي أداة قبول الدفع الإلكترونية "ماكينة POS".

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي لعملائه خدمات عدَّة ومنها الإقراض مقابل رهن الودائع أو الحسابات الجارية ذات الأرصدة الدائنة.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في إتمام عملية الإقراض مقابل رهن الودائع في البنك الزراعي ما يلي:

المستندات المطلوبة:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الفرق بين حسابي المعاش والتوفير.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن حساب المعاش يكون حسابًا جاريًّا للمعاشات بينما حساب التوفير منفصل عنه.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.

وفي السياق ذاته يبحث عملاء البنك الزراعي عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون فتح حساب بنكي.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه يمكن بالفعل إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون الاحتياج إلى فتح حساب بنكي للعملاء.

وتتعدد استخدامات بطاقة ميزة الزراعي من خلال التالي:

استخدامها في المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.

- سحب من الـ ATM ونقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية.

- سداد المشتريات من خلال الـPOS في كافة المحال التجارية.

- متاحة للجميع من 15 سنة ولا تحتاج إلى فتح حساب بنكي.

- تقبل كافة التحويلات.. وتدعم الشمول المالي.

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