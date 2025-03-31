شروط الاشتراك في المحافظ الإلكترونية

كشفت العديد من البنوك شروط الاشتراك في خدمة المحافظ الإلكترونية.

وتضمنت قائمة شروط اشتراك العملاء في المحفظة الإلكترونية ما يلي:

شروط الاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية

1- يجب أن يكون لدى العميل رقم موبايل مصري مسجل باسمه وليس مشتركا بنفس رقم الهاتف المحمول في أي محفظة إلكترونية أخرى (بنك آخر أو شركة اتصالات).

2- بطاقة رقم قومي سارية.

3- يمكن للعميل امتلاك 3 محافظ إلكترونية كحد أقصى على نفس رقم البطاقة القومي بأرقام هاتف محمول مختلفة.

يجب أن يكون العميل صاحب المحفظة مصري الجنسية.

وتقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية خدمات المحافظ المالية.

ويتساءل الكثيرون من العملاء عن إمكانية التسجيل في أكثر من محفظة باستخدام الهاتف المحمول .

الحد الأقصى لخدمة المحفظة الإلكترونية

وأكدت العديد من البنوك أن خدمات المحفظة المالية يمكن التسجيل فيها بحد أقصى 3 محافظ على نفس بطاقة الرقم القومي للعميل و3 أرقام هواتف محمولة مختلفة للعميل.

وتتعدد خدمات المحفظة الإلكترونية من بنك مصر حيث بدأ الكثير من عملاء البنك في التحول نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال تلك الخدمة.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية



وتشمل المزايا والخصائص في المحافظ الإلكترونية في بنك مصر مايلي:

• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.

• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

• إمكانية السحب والإيداع من ال ATM.

• يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.

• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.

• متوفر بها استقبال حوالات.

• يمكن ربطها ببطاقات ( Debit ) بطاقة الخصم المباشر،( Credit ) بطاقة الائتمان،( Prepaid ) بطاقة مدفوعة مقدمًا.

رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للأموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

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