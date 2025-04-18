هل يخفض اجتماع البنك المركزي القادم سعر الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة في 22 مايو المقبل.

والاجتماع القادم هو الثالث في عام 2025 من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

ويترقب الملايين الاجتماع القادم لكونه سيكون نقطة فاصلة في مدى استمرار البنك في الاتجاه نحو إمكانية المضي خطوات في طريق خفض الفائدة أو التريث في استكمال خطوات أخرى في ذلك الاتجاه، خاصة وأن بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أوضح أن كل اجتماعه وله ظروف خاصة محيطة به ينتج عنها القرار.

ومن جانبه قال محمد سعيد خبير أسواق المال إن خفض الفائدة يعد واحد من أهم المحفزات الرئيسية التي تعزز أداء البورصة، حيث يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بـ الودائع البنكية والأدوات المالية ذات العائد الثابت إلا أنه لا يمكن التعويل عليه منفردا ليكون العامل الوحيد لتعافي البورصة بل ان البورصه بحاجة للكثير من العوامل الاقتصاديه والسياسيه والإدارية والتشريعية التي تؤثر في أداء السوق.

تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق

وأضاف أن الالتزامات الاخرى التي يجب القيام بها جنبا الى جنب مع خفض الفائدة كثيرة وأهمها تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق لزيادة ثقة المستثمرين تجاه الشركات المدرجة وتجاه إجراءات السوق وحمايتهم من المخاطر فيتزايد أعداد المتداولين وأحجام التداول على أثر ذلك بشكل مباشر.

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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