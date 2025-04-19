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رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وإيفرتون،
مانشستر سيتي وإيفرتون، فيتو

فاز فريق مانشستر سيتي علي خصمه إيفرتون بهدفين مقابل لاشيئ، في  المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية مان سيتي كل من: نيكو أوريلي في الدقيقة 84 وماتيو كوفاسيتش 2+90. 

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون 

وكان بيب جوارديولا المدير الفني  لفريق مانشستر سيتي، أعلن تشكيل فريقه أمام إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.


وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وإيفرتون هذا الموسم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز  الرابع برصيد 58 نقطة، في حين أن إيفرتون يتوقف رصيده عند 38 نقطة ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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