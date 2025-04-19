بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي علي خصمه إيفرتون بهدفين مقابل لاشيئ، في المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية مان سيتي كل من: نيكو أوريلي في الدقيقة 84 وماتيو كوفاسيتش 2+90.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أعلن تشكيل فريقه أمام إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.



وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وإيفرتون هذا الموسم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الرابع برصيد 58 نقطة، في حين أن إيفرتون يتوقف رصيده عند 38 نقطة ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.