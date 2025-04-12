السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

السيطرة على حريق بمستودع إسطوانات غاز بالشرقية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بمستودع إسطوانات غاز بعزبة الأشقر ببيشة

 قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن الحريق الذي نشب بعزبة عبد العاطي الأشقر ببيشة عامر مركز منيا القمح محافظة الشرقية، تم السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بالمواقف العمومية (صور)

الدكتورة اسماء عبدالعظيم 

 قالت  الدكتورة اسماء عبد العظيم الطاهر المتحدث  الرسمي عن محافظة الشرقية، إنه فور وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ  بديوان عام المحافظة، يفيد بـ نشوف حريق بمستودع لإسطوانات الغاز بعزبة عبد العاطي الأشقر بيشة عامر بمركز منيا القمح.    

 

اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام 

 كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلًا من اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد بسرعة الانتقال إلى مكان الحريق، ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بعدد ١١ سيارة إطفاء و٧  سيارات إسعاف.

 

تكليف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة  

 هذا وقد كلف محافظ  الشرقية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة  توجيه الرعاية المتخصصة  للمصابين والبالغ عددهم ٣ حالات، اثنين منهم حالتي اختناق وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقيهم العلاج والرعاية  اللازمة.

 

جروح بفروة الرأس 

 وتم نقل الحالة الثالثة المصاب بجرح بفروة الرأس  لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج،  وتم خروج جميع  الحالات بعد تلقيها لرعاية الطبية اللازمة. وأضافت المتحدث  الرسمي بالمحافظة أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق وجار الآن عملية التبريد.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن المحافظة عزبة عبدالعاطى بيشة عامر مركز كنيا القمح محافظة الشرقية

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