محافظ الشرقية يتفقد مواقف الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقف أبو حماد الزقازيق بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك للاطمئنان على التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب اعتمادها من المحافظة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود وإسطوانات البوتاجاز ، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

المحافظ يلتقى بمجموعة من المواطنين

التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتي تم فيها مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكدًا على سائقي سيارات الأجرة الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية.

متابعة انتظام سيرالسيارات بالمواقف بالمحافظة

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام حركة السيارات بموقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار للاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالموقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب.

مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركون الجديدة

استفسر المحافظ من الركاب عن مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة مؤكدًا على ضرورة عدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528 وذلك لغتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

متابعة انتظام حركة السيارات

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة إنتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكدًا على ضبط السيارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

الحضور بجولة المحافظ للمواقف

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.