حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

نفى مصدر موثوق بديوان عام محافظة الشرقية ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بشأن قيام المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم بصفع مواطن على الوجه أثناء عودته أمس من قرية العباسة التابعة لمركز أبوحماد.

وأضاف المصدر لـ فيتو أن ما أشيع على صفحات الفيسبوك حول تعدي المحافظ على المواطن الذي كان يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق "أبوحماد - الزقازيق" بالضرب كذب ومحض افتراء يعلم ناشروها مخالفتها للحقيقة والواقع وهو عمل متعمد يهدف إلى نشر البلبلة.

وأوضح، جري ضبط أمس عدد من السيارات تسير عكس الاتجاه وتعرض حياة المواطنين للخطر خلال عودة المحافظ من قرية العباسة بطريق 'أبوحماد- الزقازيق" بواسطة رجال المرور المرافقين للمحافظ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة في أبو حماد

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،الساعات الماضية موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة والبالغ مساحتها 200 فدان بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتضم 29 حوضا سمكيًا بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبوري والطوبار والبلطي والمبروكة، لإتاحة الأسماك بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة أمام جمهور المستهلكين.

وأوضح المحافظ أن المزرعة السمكية بالعباسة تخضع للمرور المفاجئ والمتابعة الدورية من قِبل لجان مشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وخلوها من أي مواد ضارة لصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن المياه المستخدمة في ري المزرعة من ترعة الإسماعيلية وإنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 طن في الدورة الواحدة.

تطوير الإنتاج السمكى بالشرقية

ووجه محافظ الشرقية، مديرة إدارة المزارع السمكية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة متمثلة في الجهات المعنية تسعى لتطوير الإنتاج السمكي بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك وتقليل الاستيراد.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وهبة عبد التواب مديرة إدارة المزارع السمكية بالمحافظة والأستاذ نبيل فكري مفوض عن شركة الدعاء للإنتاج السمكي.

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