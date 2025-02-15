السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

تجارية الإسماعيلية تعلن مد فترة الترشح لعضوية 15 شعبة حتى هذا الموعد

أكرم الشافعي رئيس
أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية، فيتو

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، عن مد فترة الترشح لعضوية 15 شعبة، لمدة شهر وحتى 15 مارس المقبل. 

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إغلاق التقدم لاكمال بعض الشعب 
من جانبه أعلن اكرم الشافعي رئيس الغرفة في الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف، أنه تم إغلاق التقدم لاكتمال العدد لأربع شعب وهي شعبة الصيادلة، المخابز، الاستيراد والتصدير، البقالة.  

وتقرر مد التقدم لشعبة  تجارة الحبوب، شعبة المطاعم، شعبة العطارة، شعبة المصوغات والساعات، شعبة الأسماك، شعبة الجزارة، شعبة مصانع الحلوى، شعبة تجارة مواد البناء، شعبة المقاهي، شعبة الحاسب الآلي، شعبة الملابس الجاهزة، شعبة تجارة الأحذية، شعبة مكاتب السياحة، شعبة ورش صيانة السيارات، شعبة تجارة الحديد والبويات. 

 

فتح باب الترشح لعدد 19 شعبة 

وكانت تجارية الإسماعيلية قد أعلنت من قبل، عن فتح باب الترشح لعضوية 19 شعبة.

 

وعلى من يرغب في الترشح التوجه إلي مقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية 163 ش سعد زغلول وعدلي الدور الخامس الإدارة العامة للشئون الإقتصادية. 

 

المستندات المطلوبة للتقدم للشعب 

يشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم في الشعب، مستخرج سجل تجاري «أصل حديث»، صورة البطاقة الشخصية « سارية»، 50 جنيه تأمين شعبة، ايصال سداد رسوم الغرفة للعام الحالي، صحيفة جنائية، شهادة بروتستو، ملء استمارة البيانات، لا يقل سن  المتقدم عن 25 عاما، أن يحسن القراءة والكتابة، أن يكون مصري الجنسية.

 

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