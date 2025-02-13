محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمسجد الفتاح بمدينة المستقبل نطاق مركز ومدينة أبوصوير، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان لعام ١٤٤٦ هجرية.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف.

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

و الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، الشيخ السيد عطية مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، عددًا من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ومديري فروع الهيئات العامة، ولفيف من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

بدء مراسم الاحتفال

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ كارم الحريري، ثم ألقى فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام

والتي أشار خلالها إلى قدر رسول الله ﷺ، واستجابة اللّٰه سبحانه وتعالى لدعائه، بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كما جاء في القرآن الكريم بسورة البقرة، ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾.

ثم اُختتمت الاحتفالية بالتواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ بلال مختار وبطانته، وقصيدة شعرية بعنوان "تهجير غزة" للشيخ إسلام محمود عبد القوي.

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـتحويل القبلة "ليلة النصف من شعبان"، داعيًا المَولى عز وجلَّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

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