الجمعة 18 أبريل 2025
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جامعة الإسماعيلية الأهلية تحتفل بيوم اليتيم (صور)

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم، استضافت خلالها 50 طفلًا من أطفال دار الرحمة، بمقر الجامعة شرق قناة السويس، وسط أجواء من البهجة والمحبة والإنسانية.

 

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فعاليات احتفالية يوم اليتيم 

وشهدت الاحتفالية التي عقدت بمقر جامعة الإسماعيلية الجديدة، تقديم العديد من الفقرات الفنية والعروض الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى الألعاب والمسابقات، كما تم توزيع الهدايا على الأطفال في جو من الحفاوة والفرح. 

جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو

الإيمان بدور الجامعة المجتمعي 

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن هذه الفعالية تأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة العميق بدورها في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن دعم الأطفال الأيتام ورعايتهم يمثل تجسيدًا حقيقيًا لقيم الرحمة والتكافل التي تنادي بها جميع الأديان السماوية، وتعكس الروح الإنسانية التي تتبناها الجامعة في رسالتها المجتمعية.
 

جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو

تبني جامعة الإسماعيلية لعدد من المبادرات الإنسانية 

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة للشئون الأكاديمية، إلى أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث العلمي فقط، بل تمتد لتشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، من خلال مبادرات إنسانية تهدف إلى غرس قيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب وتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني. 

جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو

وقد وجّهت إدارة الجامعة الشكر إلى أعضاء اتحاد الطلاب وأسرة "من أجل مصر" على جهودهم البارزة في تنظيم اليوم وخروجه بهذا الشكل اللائق. 

 

أبرز فعاليات الاحتفالية 

و أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الاحتفالية تضمنت برنامجًا مميزًا من الأنشطة، صُمم بعناية لإدخال السعادة والسرور على قلوب الأطفال، مضيفًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تنمية الجانب الإنساني والاجتماعي لدى طلاب الجامعة، وتغرس فيهم قيم العطاء والتطوع.

جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو

من جانبهم، عبّر الأطفال عن شكرهم وامتنانهم على هذه الاحتفالية التي أسعدتهم، مؤكدين أن هذه اللفتات الإنسانية تعكس معاني المحبة والرحمة والانتماء والدعم الحقيقي من المجتمع.

جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو
جانب من احتفالية يوم اليتيم، فيتو

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