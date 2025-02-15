طب الإسماعيلية الجديدة تحقق إنجازا عالميا (صور)

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن إدراج كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ضمن قائمة الدليل العالمي لكليات الطب (WDMS)، World directory of medical schools.



وأشاد الدكتور ناصر مندور بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الكلية بتطبيق أحدث المعايير والتقنيات العالمية في التعليم الطبي.

تقديم التهنئة للجامعة

وهنّأ الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، كلًا من الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كليب، منسق برنامج كلية الطب.

وأكد أن هذا الإدراج يعزز مكانة الكلية على الصعيدين المحلي والدولي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام طلابها وخريجيها.

إعداد قاعدة بيانات للكلية

وأوضح المشرف الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية أن الدليل العالمي لكليات الطب (WDMS) يُعد قاعدة بيانات معترف بها عالميًا للمؤسسات التي تقدم برامج تعليمية طبية متكاملة، مما يسهم في دعم جودة التعليم الطبي وتعزيز الرعاية الصحية عالميًا.

الدكتور عادل حسن المشرف الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة، فيتو

خطوة نحو الاعتراف الدولى بالكلية

وأكد المشرف الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن هذا الإدراج يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتراف الدولي بالكلية وبرامجها الأكاديمية، بما يسهم في تخريج أطباء مؤهلين بمعايير عالمية، قادرين على المساهمة في تطوير القطاع الصحي محليًا ودوليًا.

وأشارت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة، إلى أن هذا الإنجاز ثمرة جهود متواصلة للكلية، لافتة إلى أن هناك أكثر من 2,800 كلية طب مدرجة في هذا الدليل، حيث يتم تصنيف الكليات الطبية على أساس تقديمها برامج تعليمية شاملة تؤهل الطلاب لممارسة الطب وفقًا للمعايير الدولية.

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