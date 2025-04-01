انفجار قارب يحمل 31 سائحا من روسيا وكازاخستان في تايلاند (صور)

أصيب سائح روسي جراء انفجار قارب سياحي كان يقل 31 سائحا من روسيا وكازاخستان بالقرب من جزيرة مايتون في مقاطعة بوكيت جنوب تايلاند.

انفجار القارب السياحي

ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة المحلية، كان 30 سائحا داخل الماء عند لحظة انفجار القارب السياحي، بينما كان سائح روسي واحد على متن القارب نفسه، حيث أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يصب الـ30 الآخرين بأذى وعادوا إلى فنادقهم.

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