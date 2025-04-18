المطربة أروى تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية

تعرضت والدة الفنانة اليمنية أروى لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

والدة المطربة أروي تتعرض لأزمة صحية

وطالبت أروى جمهورها بالدعاء لوالدتها ونشرت صورة لها من داخل المستشفى معلقة: الدعاء يغير الأقدار.. أمنتكم أمانة؛ ادعوا لأمي الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها.. آمين".

ومن ناحية أخرى، ومن ناحية أخري كانت قد أصدرت المطربة أروى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مغرم" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، وجاءت الأغنية باللهجة العراقية.

أغنية "مغرم" من كلمات منذر درويش، ألحان وتوزيع أحمد الجوزي.. صورت أروى الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج مرقص عادل في دبي.

وعن تصوير أغنية "مغرم"، قالت أروى: كنا فريق عمل أشبه بأسرة مترابطة يسعى الجميع من أجل تقديم فن مميز في أفضل صورة، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور الكريم، لما يحمله العمل من إبداع ورؤية فنية، وأشكر كل فريق العمل على دعمهم الكبير لخروج الأغنية والكليب بهذا الشكل المميز، وأؤكد لجمهوري أن ينتظر العديد من المفاجآت في المستقبل.

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