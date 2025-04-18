ضمك يفوز على الخلود بثلاثية في الدوري السعودي

فاز فريق ضمك الذي يتواجد في صفوف المحترف المصري طارق حامد على نظيره الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الرس في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

وسجل أهداف فريق ضمك كل من؛ جورج نكودو “هدفين” في الدقيقتين 18 و45 وستانسيو في الدقيقة 73.

وجاء هدف الخلود عن طريق ماوليدا في الدقيقة 51.

وظل طارق حامد علي مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 86 بعدما حل بديلا لزميله طارق عبدالله.

تشكيل ضمك ضد الخلود

تشكيل الخلود ضد ضمك

ترتيب ضمك والخلود في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل ضمك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط

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