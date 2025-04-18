الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم 3-0 أمام الفيحاء بالشوط الأول

الدوري السعودي، تقدم فريق أهلي جدة على نظيره نظيره الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية فريق أهلي جدة كل من؛ روجير إيبانيز “ هدفين ” في الدقيقتين 17 و37 و إيفان توني في الدقيقة 3+45.

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء

وكشف الجهاز الفني لفريق أهلي جدة عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الفيحاء والذي جاء كالتالي:

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متساويا مع القادسية الخامس، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، يحتل فريق الفيحاء المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من دائرة الهبوط.

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