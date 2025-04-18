بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يخسر من الشمال بهدف في الدوري القطري (فيديو)

خسر فريق الوكرة القطري من نظيره الشمال بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

وسجل محمد عمر هدف الفوز لصالح فريق الشمال في الدقيقة 51، وأضاع فريق الوكرة ركلة جزاء عن طريق فريد بولاية بالدقيقة 87.

واستعاد الوكرة حمدي فتحي في مباراة اليوم ضد الشمال، بعدما غاب عن مواجهة الوكرة أمام الغرافة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل الوكرة ضد الشمال في الدوري القطري

وكان فريق الوكرة قد تعادل في مباراته السابقة أمام الغرافة بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري القطري.

نادي الشمال القطري، فيتو

موقف الفريقين في الدوري القطري

وبتلك النتيجة يحتل الشمال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق الوكرة في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

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