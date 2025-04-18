الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يخسر من الشمال بهدف في الدوري القطري (فيديو)

الوكرة والشمال القطري،
الوكرة والشمال القطري، فيتو

خسر فريق الوكرة القطري من نظيره الشمال بهدف دون مقابل  في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

وسجل محمد عمر هدف الفوز لصالح فريق الشمال في الدقيقة 51، وأضاع فريق الوكرة ركلة جزاء عن طريق فريد بولاية بالدقيقة 87. 

واستعاد الوكرة حمدي فتحي في مباراة اليوم ضد الشمال، بعدما غاب عن مواجهة الوكرة أمام الغرافة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل الوكرة ضد الشمال في الدوري القطري

 وكان فريق الوكرة قد تعادل في مباراته السابقة أمام الغرافة بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري القطري.

نادي الشمال القطري، فيتو
نادي الشمال القطري، فيتو

موقف الفريقين في الدوري القطري

وبتلك النتيجة يحتل الشمال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق الوكرة في المركز السابع برصيد 25 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري القطري الشمال الوكرة القطري الوكرة حمدي فتحي

مواد متعلقة

الدوري القطري، شوط أول سلبي بين الوكرة والشمال

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام الشمال في الدوري القطري
ads

الأكثر قراءة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

ماذا جرى في مطروح؟

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

من الأشهر الحرم، كل ما تريد معرفته عن شهر ذي القعدة

المزيد
الجريدة الرسمية