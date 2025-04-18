الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام الشمال في الدوري القطري

الوكرة القطري، فيتو
الوكرة القطري، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق الوكرة القطري والذي يضم في صفوفه المحترف المصري حمدي فتحي تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الشمال في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة علي ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

واستعاد الوكرة حمدي فتحي في مباراة اليوم ضد الشمال، بعدما غاب عن مواجهة الوكرة أمام الغرافة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل الوكرة ضد الشمال في الدوري القطري

 

وكان فريق الوكرة قد تعادل في مباراته السابقة أمام الغرافة بنتيجة 1-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري القطري.

موقف الفريقين في الدوري القطري

يحتل الشمال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فريق الوكرة في المركز السابع برصيد 25 نقطة. 

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