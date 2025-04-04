بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز على أم صلال 0/1 في الدوري القطري

فاز فريق الوكرة على نظيره أم صلال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب حمد الكبير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري القطري.

وسجل فريد بولاية هدف الفوز لفريق الوكرة في الدقيقة 19.

وشارك حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة لمواجهة أمام صلال بالدوري القطري.

تشكيل الوكرة ضد أم صلال

وجاء تشكيل الوكرة لمواجهة أم صلال كالتالي:

حراسة المرمى: سعود الخاطر

الدفاع: عمر صلاح - لوكاس مينديز - صهيب جنان - ألكسندر شولز

الوسط: عيسى العيدوني - فريد بولاية - المهدي حسين- حمدي فتحي

الهجوم: أيمن حسين - أيوب عسال.

ترتيب الوكرة وأم صلال في الدوري القطري

وبتلك النتيجة يحتل الوكرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد أم صلال في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.