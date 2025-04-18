تشكيل مباراة الريان وقطر بالدوري القطري، وموقف تريزيجيه وأحمد عبد القادر

أعلن فريق الريان القطري ونادي قطر تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

ويقود محمود تريزيجيه المحترف في صفوف الريان تشكيل فريقه الأساسي، بينما يغيب أحمد عبد القادر عن نادي قطر في مواجهة الليلة.

تشكيل الريان ضد قطر

تشكيل قطر ضد الريان

ترتيب نادي الريان وقطر في الدوري القطري

ويقع نادي الريان، في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل نادي قطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.