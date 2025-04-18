الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

تشكيل مباراة الريان وقطر بالدوري القطري، وموقف تريزيجيه وأحمد عبد القادر

تريزيجيه
تريزيجيه

أعلن فريق الريان القطري ونادي قطر تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

ويقود محمود تريزيجيه المحترف في صفوف الريان تشكيل فريقه الأساسي، بينما يغيب أحمد عبد القادر عن نادي قطر في مواجهة الليلة. 

تشكيل الريان ضد قطر

تشكيل قطر ضد الريان 

ترتيب نادي الريان وقطر في الدوري القطري

ويقع نادي الريان، في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل نادي قطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة. 

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الريان القطري نادي قطـر الدوري القطري محمود تريزيجيه احمد عبد القادر

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