في غياب حمدي فتحي، الوكرة يتعادل مع الغرافة 1/1 بالدوري القطري

انتهت مباراة فريق الوكرة القطري مع نظيره الغرافة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الـ21 من الدوري القطري.

وسجل هدف فريق الوكرة فردي بولاية في الدقيقة 23، وتعادل فريق الغرافة عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 29.

وغاب حمدي فتحي المحترف في صفوف الوكرة عن المباراة حيث لم يتواجد في التشكيل الأساسي أو مقاعد البدلاء.

تشكيل الوكرة أمام الغرافة

ترتيب الوكرة والغرافة في الدوري القطري

وبتلك النتيجة يحتل فريق الوكرة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الغرافة المركز السابع برصيد 25 نقطة.

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