الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

تريزيجيه يقود الريان للفوز علي الشمال بخماسية في الدوري القطري

تريزيجيه،فيتو
تريزيجيه،فيتو

قاد المصري محمود تريزيجيه فريقه الريان القطري للفوز علي نظيره  الشمال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الـ21 من الدوري القطري.

وسجل  خماسية فريقه الريان كل من: جوليان دي سرت في الدقيقة 8 وغيديس (ثلاثية )  في الدقيقة 42 و86 و15+90، اوميد إبراهيم لاعب الشمال في مرماه بالدقيقة 57، 

وجاء ثلاثية فريق الشمال عن طريق: بغداد بونجاح ونعيم السليتي وعمر علي في الدقائق 18 و34 و53.

وتعرض يونس بالهندا لاعب الشمال للبطاقة الحمراء في الدقيقة 88. 

وشارك تريزيجيه في المباراة بصفة اساسية قبل ان يغادر ارضية الملعب في الدقيقة 82. 

تشكيل الريان أمام الشمال 

ترتيب الريان والشمال في الدوري القطري

وبتلك النتيجة يحتل فريق الريان إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الشمال المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وكانمحمود حسن تريزيجيه شارك في خسارة فريقه الريان أمام نظيره السد 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري القطري.

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