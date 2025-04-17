الخميس 17 أبريل 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض سريعا

الشعر الأبيض
الشعر الأبيض

ظهور الشعر الأبيض من الأمور الطبيعية التي تحدث مع التقدم في العمر، لكنه قد يظهر أحيانًا في سن مبكرة نتيجة لعوامل وراثية أو نقص في بعض العناصر الغذائية.

وبالرغم من وجود العديد من الصبغات والمنتجات الكيميائية لإخفائه، إلا أن هناك وصفات طبيعية يمكن أن تساعد في تأخير ظهوره وتحفيز صبغة الميلانين في الشعر.

 

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الأبيض 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون لعلاج الشيب المبكر.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير والاستخدام:

  • امزجى زيت جوز الهند مع عصير الليمون جيدًا.
  • قم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة 5 إلى 10 دقائق.
  • اتركى الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.
  • اغسلى شعرك بالشامبو كالمعتاد.
  • كرري هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
وصفة طبيعية لعلاج الشعر الأبيض 
وصفة طبيعية لعلاج الشعر الأبيض 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط شعرك في رمضان

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