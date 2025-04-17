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رياضة

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على بودو جليمت بثنائية والفريقان يلجآن إلى الوقت الإضافي

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

انتهت مباراة فريق لاتسيو الإيطالي ونظيره بودو جليمت النرويجي بتقدم الأول بهدفين مقابل لا شيء للمباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب توريني الأولمبي في إياب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

سجل هدفي فريق لاتسيو اللاعب فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 20 وتيجاني نوسلين في الدقيقة 3+90. 

 

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق النرويجي بهدفين نظيفين، مما يعني لجوء الفريقين إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفريق المتاهل لنصف النهائي.  

 

تشكيل لاتسيو أمام بودو جليمت

نتيجة مباراة الذهاب بين بودو جليمت ولاتسيو  

حقق فريق بودو جليمت النروجي فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0، في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي.

وفرض لاعب خط الوسط أولريك سالتنس نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 47 و69.

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لاتسيو بودو جليمت النرويجي الدورى الأوروبي

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