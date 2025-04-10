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رياضة

تشكيل مباراة ليون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

يستضيف ملعب بارك أولمبيك، مساء اليوم الخميس، مباراة أولمبيك ليون ضد ضيفه مانشستر يونايتد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وحافظ البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، على تشكيلته المعتادة في المباريات الأخيرة، إذ يعول على راسموس هويلوند في قلب الهجوم، ومن خلفه برونو فيرنانديز وألياخاندرو جارناتشو.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء مجموعة من اللاعبين البارزين أمثال جوشوا زيركزي، كوبي ماينو، ماسون ماونت، لوك شو وكريستيان إريكسن.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند - برونو فيرنانديز.

تشكيل ليون ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز - ماتا - نياكاتي - تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت - أكوكو - توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي - ميكاواتادزي - ألمادا.

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